Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

Sosyal medya fenomenleri "Alisya" Bahar Candan ve "Nihal Candan" olarak bilinen ablası Gülnihal Çiçek dahil olmak üzere 22 kişinin, "suç örgütüne üye olma" ve "dolandırıcılık" suçlarından yargılanacağı tarih açıklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Mahkeme heyeti, davayı görmenin ilk duruşmasını 4 Eylül'de Küçükçekmece Adliyesi'nde yapma kararı aldı.

NE OLMUŞTU?

38 mağdur, 1 mağdur sanık ve Gülnihal Çiçek ile Alisya Bahar Candan'ın da aralarında bulunduğu 21 sanık iddianamede yer alıyor.

İddianamede, Onur Apaydın ve İlker Oflu'nun örgütün liderleri olduğu, gelir elde etmek amacıyla dolandırıcılık ve tefecilik suçlarından oluşan organize bir suç örgütüne üye oldukları belirtiliyor. Şüphelilerin, örgüt yapısı ve iş bölümü sayesinde suç dünyasında "Sazan Sarmalı" olarak bilinen dolandırıcılık yöntemini kullandıkları ifade ediliyor.

Alisya Bahar Candan'ın, ablası Gülnihal Çiçek'e göre suç örgütü içinde daha etkin bir rol oynadığı ve Gülnihal Çiçek'in tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtiliyor.

Alisya Bahar Candan için "suç örgütüne üye olmak" ve "kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı gibi kendisini tanıtarak dolandırıcılık yapma" suçlarından 14 ila 44 yıl arasında hapis cezası talep ediliyor.

Gülnihal Çiçek için ise aynı suçlardan 8 ila 24 yıl arasında hapis cezası isteniyor.

Diğer 20 sanık hakkında ise farklı suçlardan ve ceza miktarlarından bahsediliyor.