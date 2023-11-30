Nihat Doğan: Nasıl vergi kaçırıldığını gördüm. Fenomen Sevim Alan'la güzellik merkezi açmiştı

Nihat Doğan Sevim Alan ile ortak olarak açtığı güzellik merkezinden zarar etmiş ve davalık olarak ortaklığı bitirmişti. Nihat Doğan katıldığı yayında o dönem sürekli tehdit edildiğini açıklayarak "Güzellik işinde karanlık ve çirkin bir dünya var bahsedilen paralar kazanılmıyor" dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nihat Doğan: Nasıl vergi kaçırıldığını gördüm. Fenomen Sevim Alan'la güzellik merkezi açmiştı

Sevim Alan'ın güzellik merkezlerine ortak olan Nihat Doğan büyük zarar ederek sektörden çekilmişti. Sevim Alan ile davalık da olan Nihat Doğan 2. Sayfa programında olay ifadeler kullandı.

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Güzellik merkezinde büyük paralar kazanılmadığını söyleyen Nihat Doğan orada karanlık ve çirkin bir dünya olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

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"TEHDİTLE ŞANTAJLA..."

"Ben işin içindeyken nasıl vergi kaçırıldığını gördüm, yok pahasına verdik dükkanı. Ben dükkanı verdim zarardan kâr edelim verdik kurtulamadık bir tehditler hakaretler. Karşında bir kadın muhatap olmam ben. Böyle bir mafyacılık ulan siz kimsiniz? Bir de namusumuza kadar varacak, tehditle şantajla küçük mafyacılıkla senin şubeni senden alıyorlar... Benden zorla bir şey alma şanları sıfır ama o garip kadınlara neler yapıyorlardır diye düşünmeden yapamıyorum."

OLAY İDDİA: ARAYA VEKİLLERİ SOKUP...

Nihat Doğan bu fenomenlerin bir kısmının milletvekillerini araya koymaya çalıştığını Ankara'dan öğrendiğini ifade etti ve "Devletimiz sıfır tolerans" dedi ve ekledi: "Aslan gibi bir iç işleri bakanımız var hiç oralı değil, o dönemler bitti. O eskidendi."

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