Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın sahasında Samsunspor ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma sonrası futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında maçı değerlendirdi. Kahveci, Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı eleştirirken, başkan Serdal Adalı'ya da seslendi.

İşte Kahveci'nin sözlerinden öne çıkanlar:

'SAMSUNSPOR EVİNDE BU KADAR RAHAT OYNAMAMIŞTIR'

"İlk yarıda Samsunspor üç net pozisyona girdi. Ersin olmasa 2-0 başlıyorsun, stat yıkılırdı. Bu taraftar bunu hak etmiyor. Samsunspor evinde bile bu kadar rahat oynamamıştır."

'SERGEN YALÇIN SÜREKLİ MAZERET ÜRETİYOR'

"Sergen hoca niye geldi? Şampiyon olduğu sene 'bana 2-3 dönem verin' diye gelmedi. Hoca sürekli mazeret üretiyor. Bu kadroyu biz kurmadık diyor."

'RAFA SILVA'YI YOLLA'

"Rafa Silva, bunalımdaysan git artık ya! Başkana sesleniyorum; buradan yolla abi! Eğer sakat değil de çıkmıyorsan, sahaya çıkmıyorsan Beşiktaş'ın yakasından kopun ya!"