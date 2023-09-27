Nihat Özdemir, Fatih Terim ve Berat Albayrak üçgeni. Bakın kimin düğününde ortaya çıktılar

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, uzun bir aradan sonra bir düğünde görüntülendi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nihat Özdemir, Fatih Terim ve Berat Albayrak üçgeni. Bakın kimin düğününde ortaya çıktılar

Düğünde, Galatasaray’ın teknik direktörü Fatih Terim ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski başkanı Nihat Özdemir de vardı. Üç isim, Büşra Özdemir ve Safa Aslan Surmen çiftinin nikah şahitliğini yaptı.

Oldukça neşeli görünen Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, uzun bir süre sonra ilk kez kameralar karşısına çıktı.

Berat Albayrak, Fatih Terim ve Nihat Özdemir aynı düğünde buluştu

Eski bakanlardan Berat Albayrak, Galatasray’ın eski teknik Adamı Fatih Terim ve TFF eski Başkanı Nihat Özdemir şahitliğinde Büşra Özdemir, Safa Sürmen çiftinin nikah merasimlerinde hazır bulundu.

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