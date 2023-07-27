Nijer'de askeri darbe. Anayasa askıya alındı

Nijer'de kendilerine "Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP)" ismini veren bir grup asker, bir karargahta çektikleri ve devlet televizyonu ORTN'de yayımlanan videoda darbeyi duyurdu.

Yarbay Amadou Abdramane'nin okuduğu bildiriye göre, giderek kötüleşen güvenlik ve ülkenin içinden geçtiği sosyo-ekonomik kriz nedeniyle Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum'un devrildiği bildirildi. Askeri yönetim, anayasayı da askıya aldı.

Yapılan açıklamada, 22.00-05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ve tüm sınırların kapatıldığı paylaşıldı.

Cumhurbaşkanı Mohamed Bazoum, dün sabah Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayınca gözaltına alınmıştı.

Darbeyi engellemek için sokağa çıkan Nijerliler, Bazoum'un serbest kalması için protesto düzenlemişti.

Darbeyi neredeyse 10 yıldır Cumhurbaşkanı Muhafız Alayı komutanı olarak çalışan General Omar Tchiani'nin yaptığı öğrenildi.

Bazoum'un son günlerde, önceki Cumhurbaşkanı Issoufou'nun döneminde de aynı görevde bulunan Tchiani'yi görevden almak istediği söyleniyordu.

Geçmişte Fransa sömürgesi olan Nijer, bağımsızlığını 1960'ta kazandı. Bugüne kadar 4 darbe ve sayısız darbe girişimi yaşanan ülkede en son girişim 2010'da eski Cumhurbaşkanı Mamadou Tandja'ya yapılmıştı.

Nijer, Sahel bölgesinde Mali ve Burkina Faso'da darbe olmasının ardından Batı dünyasının bölgedeki tek müttefiki olarak görülüyordu.

Komşusu Mali ve Burkina Faso, Rusya ile yakınlaşırken Nijer, Rus güvenlik şirketi Wagner ile herhangi bir ortaklığa karşı çıkıyordu.