Nijerya askeri darbe sonrası Nijer'in elektriğini kesti

Nijerya, Nijer’e elektrik vermemeye karar verdi.

Nijer elektriksiz kaldı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Nijer, elektriğinin büyük bir bölümünü Nijerya’dan alıyordu. Yerel basına göre, Nijer’in elektriğinin yüzde 70’i Nijerya’dan sağlanıyordu. Ancak Nijerya, darbe sonrası Nijer’e yönelik yaptırım kararı alarak elektrik akışını durdurdu.

Darbe sonrası yaptırımlar devam ediyor

Nijer’de 26 Temmuz’da Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, askerler tarafından alıkonulmuş ve yönetime el konulmuştu. Darbeyi gerçekleştiren Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cunta, ülkeyi yönetmeye başlamıştı.

Darbe karşısında uluslararası toplum tepki göstermişti. Nijerya’nın da üye olduğu Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), darbeyi kınayarak Nijer’e yönelik yaptırım kararı almıştı. ECOWAS, Nijer’de sivil yönetimin bir an önce kurulmasını istemişti.