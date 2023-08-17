Nijerya'da düşen askeri helikopterdeki 11 kişinin öldüğü açıklandı

NAF Sözcüsü Edward Gabkwet, başkent Abuja'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, helikopterde 2'si pilot 4 kişilik mürettebat ve 7 yaralı askerin bulunduğunu söyledi.
Gabkwet, helikopterin silahlı kişilerin saldırısında ölen askerlerden 14'ünün cenazesini taşıdığını belirterek, helikopterdeki 11 kişinin yaşamını yitirdiği olayın nedeninin tespiti için soruşturmanın devam ettiğini dile getirdi.
Nijerya'nın Niger eyaletinde 13 Ağustos'ta silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 26 asker hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından 14 Ağustos'ta bölgeye gönderilen askeri helikopter, henüz belirlenemeyen nedenle düşmüştü.