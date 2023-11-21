Nijerya'da kan durmuyor. Boko Haram ile IŞİD çatıştı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde terör örgütleri Boko Haram ile IŞİD'in Batı Afrika kolu ISWAP arasında çıkan çatışmada en az 60 terörist öldü.

KAYNAK: AA
Nijerya'da kan durmuyor. Boko Haram ile IŞİD çatıştı

Çad Gölü bölgesinde isyanla mücadele uzmanı Zagazola Makama, yaptığı açıklamada, hafta sonu Borno eyaletine bağlı Tumbum Ali bölgesinde, terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP'ın çatıştığını belirtti.

Makama, çatışmada, aralarında örgüt ele başlarının da olduğu en az 60 Boko Haram ve ISWAP üyesinin öldüğünü kaydetti.

Zagazola Makama, Boko Haram tarafından ISWAP üyelerinin öldürmesiyle başlayan çatışmalarda iki gruba ait araçların da kundaklandığını ifade etti.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana gerçekleştirdiği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.

Ülkede 2016'da Boko Haram'dan ayrılan bazı üyelerin terör örgütü ISWAP'ı kurmasının ardından iki grup arasında güç mücadelesi yaşanıyor.

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