Nijerya'da kolera salgını can almaya devam ediyor

Nijerya Hastalık Kontrol Merkezi (NCDC), ülkenin 30 eyaletinde bulunan 96 bölgede toplam 1141 kolera vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bu vakalar sonucunda maalesef 30 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, salgının yayılmasını önlemek için halka suyunu kaynatmaları, temiz ve kapalı kaplarda saklamaları gerektiğini tavsiye etti. Kolera, Vibrio bakterisi tarafından neden olunan ve genellikle kirli su ve gıda yoluyla bulaşan bir hastalıktır. İshal ve vücutta ciddi su kaybına neden olan kolera, tedavi edilmediği takdirde ölümcül olabilir.

Geçen yıl Nijerya'da 3 binden fazla kolera vakası rapor edilmiş ve bu vakalar sonucunda 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede temiz suya erişim sorunu, sağlık hizmetlerinin yetersizliği ve hastalıklarla mücadelede eksiklikler, salgınların ve ölümlerin artmasına zemin hazırlıyor.

Nijerya'da kolera salgınının yanı sıra sıtma, çocuk felci, tifo ve diğer salgın hastalıklar da sıklıkla görülüyor.