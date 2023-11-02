Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı

Nijerya'nın Katsina eyaletinde silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 23 kişinin düzenlenen operasyonlarla kurtarıldığı bildirildi.

KAYNAK: AA
Nijerya'da rehine krizi çözüldü. 23 kişi kurtarıldı

Katsina Eyaleti Polis Sözcüsü Abubakar Sadiq Aliyu, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletin bazı bölgelerinde silahlı çete üyelerine karşı operasyonlar düzenlendiğini ifade etti.

Aliyu, operasyonlarda silahlı çete üyelerinin rehin aldığı 23 kişinin kurtarıldığını ve sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Operasyonlarda 116 silahlı çete üyesinin yakalandığını kaydeden Aliyu, silahlı çetelere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

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