Nijerya’da silahlı saldırı. En az 40 kişi hayatını kaybetti

Ulusal basındaki haberlere göre, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce, Kebbi eyaletine bağlı Dan Umaru in Zuru bölgesinde saldırı düzenlendi.

Saldırıda, aralarında 6 polisin de bulunduğu 36 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı ve onlarca kişi kaçırıldı.

Zamfara eyaletinin Shinkafi köyünde düzenlenen saldırıda da en az 4 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya, son zamanlarda ülkenin farklı bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. (AA)