Nijerya'da tekne alabora oldu. 7 kişi öldü

Nijerya’nın Anambra eyaletinde, sel sularından kaçmaya çalışan yolcuları taşıyan bir tekne, Niger Nehri’nde devrildi.

Teknede en az 80 kişi olduğu tahmin edilirken, kaza sonucunda 5 kişi öldü, 30 kişi kurtarıldığı bildirildi. Diğer yolcuların akıbeti ise belirsiz. Yetkililer, teknede kaç kişi olduğunu kesin olarak tespit edemediklerini, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söylediler. Ölü sayısının daha da yükselebileceği endişesi var.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammadu Buhari, kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Buhari, ulaşım sistemindeki güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesini ve kayıp yolcuların bulunması için her şeyin yapılmasını emretti.