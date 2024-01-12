Ali Kırca'ya büyük şok. Deniz polisi son anda müdahale etti

Kaynak: Haber Merkezi
Ali Kırca'ya büyük şok. Deniz polisi son anda müdahale etti
Ünlü spiker Ali Kırca'nın Fethiye'de demirli bulunan ahşap yelkenlisi batmaktan son anda kurtarıldı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, denizde sıkıntılı anlar yaşayan ve su alarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan “Mandalina” isimli yelkenli tekne, yetkili ekiplerin hızlı müdahalesiyle batmadan kurtarıldı.

Haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan ve 19 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki bu ahşap yelkenli, Fethiye Şehir Merkezi’nde demirli olduğu sırada bilinmeyen bir sebepten ötürü su almaya başladı.

Çevrede bulunanların durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi.

Ekiplerin teknede biriken suyu boşaltma çabaları sonucunda, “Mandalina” batma tehlikesinden başarıyla kurtarıldı.

ALİ KIRCA İÇİNDE DEĞİLDİ

İstanbul’da daha önce pek çok filmde yer alan ve bir süredir Fethiye Körfezi’nde demirli olan "Mandalina"nın sahibi Ali Kırca’nın olay sırasında teknede bulunmadığı bilgisi alındı.

v3lv2-gueuivg2isffiesg.webp

3463257-72d08468e1ee9e41e95b54252b63f8c4-640x640.jpg

İlgili Haberler
Teknedekilerin verdiği balık küçük olunca beğenmeyen fokun komik isteği
Teknedekilerin verdiği balık küçük olunca beğenmeyen fokun komik isteği
Nijerya'da tekne alabora oldu. 7 kişi öldü
Nijerya'da tekne alabora oldu. 7 kişi öldü
Bakan açıkladı. Yabancı teknelerin Türk bayrağına geçiş uygulaması bugün sona erdi
Son Haberler
Batan tekneyi Tesla çekti Gündem
Batan tekneyi Tesla çekti
1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı Gündem
1'i FETÖ'den aranan 2 firari hükümlü İzmir’de yakalandı
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. İstanbul'u neden terk ettiği ortaya çıktı Spor
Galatasaray'dan Icardi açıklaması. İstanbul'u neden terk ettiği ortaya çıktı
Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı Gündem
Tekstil şirketlerine personel taşıyan minibüscüler kontak kapattı
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı Gündem
Okullarda son hafta ders işlenecek mi? Milli Eğitim açıkladı
Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Fatih Saboviç yazdı Spor
Fenerbahçe aradığı kanı buldu. Fatih Saboviç yazdı