Ali Kırca'ya büyük şok. Deniz polisi son anda müdahale etti

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, denizde sıkıntılı anlar yaşayan ve su alarak batma tehlikesiyle karşı karşıya kalan “Mandalina” isimli yelkenli tekne, yetkili ekiplerin hızlı müdahalesiyle batmadan kurtarıldı.

Haber spikeri ve yazar Ali Kırca’ya ait olan ve 19 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki bu ahşap yelkenli, Fethiye Şehir Merkezi’nde demirli olduğu sırada bilinmeyen bir sebepten ötürü su almaya başladı.

Çevrede bulunanların durumu fark etmesi ve haber vermesi üzerine, Deniz Polisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik ekipleri olay yerine hızla yönlendirildi.

Ekiplerin teknede biriken suyu boşaltma çabaları sonucunda, “Mandalina” batma tehlikesinden başarıyla kurtarıldı.

ALİ KIRCA İÇİNDE DEĞİLDİ

İstanbul’da daha önce pek çok filmde yer alan ve bir süredir Fethiye Körfezi’nde demirli olan "Mandalina"nın sahibi Ali Kırca’nın olay sırasında teknede bulunmadığı bilgisi alındı.