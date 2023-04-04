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Nijerya'da bir dizi saldırıda en az on iki kişi öldü

Nijerya’da polis ve yerel yetkililerin yaptığı açıklamaya göre ülkede düzenlenen saldırılarda on iki kişi öldürüldü. Olayı üstlenen olmadı.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:37
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Nijerya'da terör saldırısı

Nijerya'da bir dizi saldırıda en az on iki kişi öldü
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Lemonde'nin haberinde, polis ve yerel yetkililerin 3 Nisan Pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre, Nijerya'nın kuzeydoğu ve orta kesimlerinde düzenlenen bir dizi saldırıda en az 12 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı veya kaçırıldı.

Yerel polis sözcüsü Süleyman, Adamawa eyaletinde (kuzeydoğu) kimliği belirsiz silahlı kişilerin Hong ilçesine bağlı Dabna köyüne baskın düzenleyerek üç kişiyi öldürdüğünü söyledi.

Pazartesi akşamına kadar hiçbir grup saldırının sorumluluğunu üstlenmemişti. Boko Haram cihatçıları, komşu Borno eyaletindeki Sambisa ormanındaki sığınaklarından bölgede düzenli olarak saldırılar düzenlediği belirtiliyor. Ancak onlar da olayı henüz üstlenmiş değiller.

KİLİSEYE SALDIRI

Yine Pazartesi günü, silahlı bir grup Kogi Eyaletindeki (Merkez) yerleşim yerlerine saldırdı. Valilik sözcüsü Muhammed Onogwu, yerel bir siyasetçinin öldürüldüğünü ve diğer insanların "bu korkunç ve talihsiz saldırıdan etkilendiğini" açıkladı.

Yerel bir yetkili olan Salome Tor'a göre, Pazar günü silahlı adamlar Benue eyaletindeki (Orta Doğu) Akenawe-Tswarev köyündeki bir kiliseye girerek bir ibadet edeni öldürdü ve üç kişiyi kaçırdı.

 

 

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