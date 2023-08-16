Nijerya'da yeni kabine açıklandı

Nijerya'nın yeni Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, 29 Mayıs'ta göreve başlamasının ardından 46 üyeli kabinesini kamuoyuna duyurdu.

KAYNAK: AA
Nijerya'da yeni kabine açıklandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; bu yeni kabine, ülkedeki siyasi dengeyi yansıtarak 8 kadın üyenin de yer aldığı 46 üyeden oluşuyor.

Çeşitlilik Dikkat Çekiyor

Tinubu'nun kabinesi, deneyimli siyasetçilerin yanı sıra genç ve yeni siyasetçilere de kapı açıyor. Bu geniş yelpazede, eski Rivers Eyaleti Valisi Nyesom Wike Federal Başkent Bölgesi (FCT) Bakanı olarak görev alırken, Nijerya'nın eski Berlin Büyükelçisi Yusuf Maitama Tuggar da Dışişleri Bakanı olarak atanmış durumda.

Hedef: Yenilik ve İlerleme

Tinubu, 25-26 Şubat tarihlerinde yapılan seçimlerin ardından Nijerya devlet başkanı olarak göreve başlamıştı. Yeni kabinesiyle birlikte ülkenin ilerlemesini ve gelişmesini sağlamayı hedefleyen Tinubu'nun göreve başlaması, Nijerya'nın siyasi ve yönetimsel geleceği açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor. Bu atamaların, Nijerya'nın iç ve dış politikasında nasıl bir yön değişikliğine işaret ettiği ilerleyen günlerde daha net bir şekilde görülecek.

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