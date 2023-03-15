Zincirleme trafik kazasında 17 kişi hayatını kaybetti

(AA)- Ulusal Yol Güvenliği Bauchi Eyalet Koordinatörü Yusuf Abdullahi, Zaki-Gamawa karayolunda lastiği patlayan yolcu taşıyan otobüsün seyir halindeki 3 araca çarptığını belirtti.

Abdullahi, kazada 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 17 kişinin de yaralandığını aktardı.

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğunu ifade eden Abdullahi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu dile getirdi.

Abdullahi, kazaya aşırı hızın yol açmış olabileceğine işaret ederek, sürücülere daha dikkatli olmaları uyarısı yaptı.