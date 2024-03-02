Nikaragua, Almanya'ya 'İsrail'e destek' davası açtı

Uluslararası Adalet Divanı’ndan (UAD) yapılan yazılı açıklamada, Nikaragua'nın Almanya aleyhine dava açtığı duyuruldu.

Açıklamaya göre Nikaragua, Almanya'yı işgal altındaki Filistin topraklarında yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı.

Nikaragua, Divan'a başvurusunda Almanya'nın, İsrail'e siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak, fonları keserek "İsrail'in soykırım işlemesini kolaylaştırdığı" suçlamasında bulundu.

Orta Amerika ülkesi, İsrail’e verdiği destekle Almanya’nın, 1948 tarihli Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi ile diğer uluslararası hukuk normlarına aykırı hareket ettiğini savundu.

Nikaragua, Divan'dan Almanya hakkında ihtiyati tedbir kararları almasını talep etti.