Nilgün Belgün'den duygu yüklü Kenan Işık paylaşımı. Takipçilerini geçmişe götürdü

'Kim Milyoner Olmak İster'de sunuculuk yapan Kenan Işık', Mart 2014'te geçirdiği beyin kanaması nedeniyle uzun süredir evinde tedavi görüyor. Nilgün Belgün, sosyal medya hesabından yaptığı Kenan Işık paylaşıyla takipçilerini geçmişe götürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Nilgün Belgün'den duygu yüklü Kenan Işık paylaşımı. Takipçilerini geçmişe götürdü

2014 yılında spor sonrası saunaya giren Kenan Işık, sauna çıkışı kendisini iyi hissetmediğini belirtti ve kısa süre sonra dengesini kaybederek yere düştü.

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Şiddetli çarpmanın etkisiyle kafa travması geçirdiği belirtilen sanatçı, kaldırıldığı Amerikan Hastanesi'nde hemen ameliyata alındı. Dört saatlik ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine kaldırılan Kenan Işık, uzun süredir evinde tedavi görüyor.

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Nilgün Belgün; usta oyuncu, yönetmen ve sunucu Kenan Işık'ı andı. 1995 yılında 'Matruşka' oyunu kulisinde çekilen kareye Belgün şu notu düştü:

Kenan Işık’la bu fotoğrafımıza rastladım albümümde…Yıl 1995 ve biz Hadi Çaman’la birlikte “MATRUŞKA” adlı iki kişilik bir oyun oynuyoruz.

Yönetmenimiz sevgili Kenan Işık sahneye koydu oyunumuzu benim isteğim ve ricamla. Çünkü Kenan Işık şahane bir oyun yönetmenidir.

Öyle çok çalıştık ki yorgunluktan bitap düşmüştüm.Hiç unutamadığım bir yazı yazdı oyunun gala gecesi makyaj aynama.. “TİYATRO ÇİLELİ BİR İŞTİR. SİZ ÇİLE ÇEKTİKÇE GÜZELLEŞTİNİZ” Bu yazıyı kulis odama girince gördüm ve öyle duygulandım ki... Sahneye çıktım ve en güzel oyunumu oynadım o gece…

İlk tebriğe gelen de yönetmenimiz Kenan Işık oldu…Şu anda bu yazıyı yazarken de aynı duygularla yazdım. İyi ki dediklerimden biridir 'Matruşka' ve yönetmenimiz Kenan Işık sanat yolculuğumda…

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