Nilsu Berfin Aktaş’tan kötü haber geldi

Yaz Şarkısı dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın eşi Serdar Sertçelik'ten boşanmak için harekete geçtiği ortaya çıktı.

Nilsu Berfin Aktaş’tan kötü haber geldi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Nilsu Berfin Aktaş, Ankara’da suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılandığı dava nedeniyle cezaevinde yatan ve daha sonra cezaevi çıkışı yurt dışına kaçtığı iddia edilen eşi Serdar Sertçelik’ten boşanıyor.

unlu-oyuncu-nilsu-berfin-aktas-bosaniyor-7gjwa.jpg

Avukatına boşanma davası açması için talimat veren Aktaş’ın bu kararı ayrı yaşadığı eşini çileden çıkardı.

unlu-oyuncu-nilsu-berfin-aktas-bosaniyor-rwiba.jpg

Sertçelik, Aktaş’la ilgili peş peşe karalayıcı paylaşımlar yaptı.

Ancak daha sonra Serdar Sertçelik, yaptığı paylaşımlardan pişman oldu ve “Nilsu Berfin Aktaş benden ayrılmak istediği için ona olan sevgimden, onu kaybetmenin verdiği hırsla kendisiyle ilgili hiç gerçek olmayan paylaşımlar yaptım. Allah beni affetsin” paylaşımı yaptı.

unlu-oyuncu-nilsu-berfin-aktas-bosaniyor-cbdvk.jpg

İlgili Haberler
Oyuncu Nilsu Berfin Aktaş deri elbisesiyle göz kamaştırdı. İlk beğeniyi 'Yalı Çapkını'nın yıldızı yaptı
Öne Çıkanlar
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Beşiktaş UEFA'ya başvurdu. Ahmet Nur Çebi'den flaş açıklama
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Fatih Terim'in hesabını çaldılar. Flaş Ali Koç paylaşımı
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Erden Timur'un şampiyonluk kutlamalarını kime izlettiği ortaya çıktı. Galatasaraylıları heyecanlandıracak gelişme
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Biz bu Yaşar’ı yaşatırız
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Okuyunca gözleriniz faltaşı gibi açılacak. Şerafettin Tilki Gedson Fernandes gerçeğini ortaya çıkardı
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Şener Üşümezsoy 6.5 deprem ile 7.5'lik deprem arasındaki farkı açıkladı. 'Bağıra bağıra geliyor' dedi
Son Haberler
MGK toplantısında 4 yeni isim Siyaset
MGK toplantısında 4 yeni isim
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı Spor
Trabzonspor'da İhsan Derelioğlu'nun istifasının perde arkasını Turgay Beşyıldız yazdı
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu? Keşfet
Dolar arttı mı? Dolar ne kadar kaç TL oldu?
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı Dünya
Bulunmuş uzay araçları var. Eski istihbaratçı açıkladı
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor Dünya
Ukrayna: Herson bölgesinde selin yoğunluğu azalıyor
Instagram'a sohbet robotu geliyor Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a sohbet robotu geliyor
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi Magazin
Defne Samyeli genç sevgilisi ile aşkını ilan etti. Yalanladığı aşk iddiasını kendi belgeledi