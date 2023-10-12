Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi için imaj değiştirdi

Star Tv'de başlayacak olan Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş, yeni projesi için imaj yeniledi.

Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi için imaj değiştirdi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

640xauto-002.jpg

Onur Seyit Yaran ve Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş yeni projesi için imaj değiştirdi.

640xauto-1-001.jpg

Saçlarını kısaltan ve rengini koyultan güzel oyuncunun imajı büyük beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından takipçilerin beğenisine sunan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

s-2d8d62f9cfea5dd81b7c964bd444bb3155d1a3be.jpg

Ünlü isme; 'Saçların yıkılıyor', 'Yeni rol için yeni saçlar', 'Saçın çok iyi olmuş rengi hele', 'Çok yakışmış', 'Her halinle dünya güzelisin' gibi yorumlar yapıldı.


İlgili Haberler
Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni projesi belli oldu
Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı pozları büyüledi
Eşi dolandırıcılık suçundan tutuklanmıştı! Nilsu Berfin Aktaş sessiz sedasız boşandı
Nilsu Berfin Aktaş’tan kötü haber geldi
Öne Çıkanlar
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
D&R Erdoğan’la ilgili ne yapacağını şaşırdı. Bu kitabı buraya kim koydu?
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
Elektrik ve doğalgaza zam kapıda. Bakan Şimşek’in talimat verdiği açıklandı
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
İsrail Filistin savaşı Türk kimliğine tehdit!
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
Teğmen Çelebi bedelli askerlikte afet eğitimi önerisindeki son durumu açıkladı
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 115. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı Sağlık
Uzmanı gripten korunmanın en etkili yolunu açıkladı
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü Gündem
Manisa'da otomobil zeytin bahçesine uçtu: 1 ölü
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında Dünya
Putin uluslararası mahkeme kararından sonra ilk kez yurt dışında
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu Kültür Sanat
1500 yıllık mozaik tabaka bulundu
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır Gündem
MSB'den Filistin açıklaması: Yardım ulaştırılması için TSK hazır
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf Magazin
Cem Yılmaz paylaştı. ‘Erşan Kuneri'den yeni fotoğraf
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir Dünya
Yunanistan'ı savaş korkusu sardı. Turist sayısı diplere düşebilir