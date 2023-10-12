Nilsu Berfin Aktaş yeni dizisi için imaj değiştirdi

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile yıldızı parlayan Nilsu Berfin Aktaş, rol aldığı yapımlar ve başarılı oyunculuğu ile dikkat çekiyor.

Onur Seyit Yaran ve Erkan Petekkaya'nın oyuncu kadrosunda yer aldığı Saplantı dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanan Nilsu Berfin Aktaş yeni projesi için imaj değiştirdi.

Saçlarını kısaltan ve rengini koyultan güzel oyuncunun imajı büyük beğeni topladı. Son halini sosyal medya hesabından takipçilerin beğenisine sunan Nilsu Berfin Aktaş'ın yeni imajı takipçilerinden tam not aldı.

Ünlü isme; 'Saçların yıkılıyor', 'Yeni rol için yeni saçlar', 'Saçın çok iyi olmuş rengi hele', 'Çok yakışmış', 'Her halinle dünya güzelisin' gibi yorumlar yapıldı.



