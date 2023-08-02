Nisa ne demek? Nisa isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Nisa da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Nisa ne demek? Nisa isminin anlamı nedir?

Nisa ne demek? Nisa isminin anlamı nedir?

Nisa adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Nisa isminin anlamını araştırıyor. Peki, Nisa ne demek? Nisa isminin anlamı nedir?

NİSA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Nisa ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Aşk, sevme duygusu.

- Kadınlar.

- Kur'an-ı Kerim'de IV. sure.

NİSA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Nisa ismi Kur'an-ı Kerim'de (Nisa Suresi) geçmektedir ve Nisa ismini koymak caizdir.

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