Nişantaşı'nda 'eski sevgili pazarı' kuruldu. ‘Yeni sevgilimle eski sevgililerin eşyasını alıyoruz’

14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken Taşkışla Caddesi'nde etkinlik alanı olarak hizmet veren bir işletmede 'Eski Sevgili Pazarı' kuruldu. 'Eski sevgilinden kalanları sat, yeni sevgiline hediye al' konseptiyle açılan tezgahlarda, birçok kişi kıyafet, kitap, çanta, cüzdan, saat, tarak, kahve fincanı gibi çeşitli ürünlerini satışa sundu. Satılan ürünlerin üzerine ise mizah amaçlı küçük notlar konuldu.

O notlar arasında kırmızı bir kazağın üzerine yazılan "Sana kırmızı hiç yakışmıyor", bir kol saatinin üzerine yazılan "Zamansız gitti, pilimiz bitti", bir pantolon üzerine yazılan "Derdinden, kederinden yırttığım pantolon" gibi notlar da dikkatlerden kaçmadı. Pazarın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne dek ziyarete açık olacağı belirtildi.

"ŞU ANKİ KIZ ARKADAŞIMLA BİRLİKTE ESKİ SEVGİLİLERİMİZDEN KALMA EŞYALARI SATIYORUZ"

Tezgahta eski sevgililerinden kalma eşyaları sattığını ifade eden Yiğit Sahur "Biz şu anki kız arkadaşımla birlikte internette, sosyal medyada gördük. Biriktirmişiz bir şekilde. Kendisiyle de konuşarak, elimizdeki diğer eski ilişkilerimizden kalma eşyaları da toplayarak buraya geldik ve satışa başladık. İlginç diyaloglar çıkıyor burada yoğun bir ilgi var, bugün biraz hava kapalıydı ondan gelen azdı ama yoğunluk olacaktır diye düşünüyorum.

Ürünlerin üzerindeki notların da bir kısmını kız arkadaşımla birlikte yazdık, bazı ürünler de arkadaşlarımızın eski ilişkilerinden kalma ürünler. Onlar da notlarıyla birlikte bize iletti biz de burada tezgahta satışa koyduk." diye konuştu.

"ESKİ SEVGİLİSİNİN EŞYALARINI SATMAK İSTEYEN 20-25 KİŞİ BAŞVURDU"

İşletmenin Genel Müdür Yardımcısı Özay Akar, "Çok yoğun bir talep vardı, bayağı bir insan başvurdu. Alanımız kısıtlı herkese cevap veremesek de 20-25 tane eski sevgilisinin eşyasını satmak isteyen insanı kabul ettik. Ziyaretçi sayısı çok fazla, insanlar çok rağbet gösterdiler. Hem gelip pazardaki eşyalara baktılar, hem satın alım yaptılar. Bu 14 Şubat'a kadar devam edecek; ayrıca burası bir sosyalleşme alanı da olduğu için, sosyalleşme imkanı da sağlayıp sevgilisi olmayanlara bir sevgili bulma imkanı da yaratıyoruz diyebilirim." dedi.