Nissan'dan Türkiye kampanyası

Kaynak: Haber Merkezi
Nissan'dan Türkiye kampanyası
Nissan Türkiye'den cazip fiyat desteği. Nakit alım indirimine ek sıfır faiz Nissan Qashqai'de...

Nissan Türkiye kampanyalara tem ediyor devam ediyor. Nissan Türkiye’nin sıfır faizli kredi imkanını bir arada barındıran şubat kampanyaları dikkat çekiyor. C-SUV segmentinin yaratıcısı Nissan Qashqai’nin şubat ayı kampanyasında benzinli Qashqai modellerinde 150.000TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz kredi imkanı veya 150.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Benzinli Qashqai’lerin Platinum Premium donanımda ise 150.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Qashqai e-POWER’ların şubat ayı kampanyasında 150.000 TL nakit alım indirimi var. Skypack versiyonunda ise bu aya özel 200.000TL’lik nakit alım ayrıcalığı tanınıyor.

2023 yılında otomotiv gazetecileri tarafından “Türkiye’de Yılın Otomobili” seçilen yeni Nissan X-Trail, şubat kampanyası kapsamında 250.000 TL fiyat desteği ile dikkat çekiyor. Nissan Juke’ta ise 120.000 TL fiyat desteği ve 12 ay yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.

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