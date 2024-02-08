Hyundai şubat ayı fiyat listesini açıkladı

Hyundai i10 için Şubat 2024 için 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin Manuel 780.000 TL, 1.0 MPI 67 PS Jump Benzin AMT 830.000 TL, 1.2 MPI 84 PS Style Benzin AMT 850.000 TL, 1.2 MPI 84 PS Elite Çift Renk Benzin AMT 910.000 TL ile taliplerini bekliyor.

Hyundai i20 Şubat 2024 için belirlenen fiyat 1.2 MPI 84 PS Jump Benzin Manuel 865.000 TL, 1.4 MPI 100PS Jump Benzin Otomatik 935.000 TL, 1.4 MPI 100PS Style Benzin Otomatik 990.000 TL, 1.4 MPI 100PS Elite Benzin Otomatik 1.070.000 TL, 1.0 T 100PS Jump Benzin DCT 990.000 TL, 1.0 T 100PS Style Benzin DCT 1.040.000 TL, 1.0 T 100PS Elite Benzin DCT 1.125.000 TL, 1.6 T-GDI 204 PS Benzin Manuel 1.455.000 TL ile satışa sunuluyor.

Hyundai Elantra modeli için Şubat 202’te 1.6 MPi Prime CVT Benzin Otomatik 1.390.000 TL, 1.6 MPi Elite CVT Benzin Otomatik 1.675.000 TL ile alıcısını bekliyor.

Hyundai Kona Şubat 2024’te, 1.0 T-GDI 120 PS Elite Benzin DCT 1.735.000 TL, 1.6 T-GDI 198 PS Elite Benzin DCT 1.765.000 TL, 1.6 T-GDI 198 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 1.797.726 TL, 1.6 GDI HEV 141 PS Hibrit DCT 1.781.576 TL ile satış ofislerinde taliplerini bekliyor.

Hyundai Bayon’un şubat fırsatı, 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Manuel 995.000 TL, 1.4 MPI 100 PS Jump Benzin Otomatik 1.030.000 TL, 1.4 MPI 100 PS Style Benzin Otomatik 1.085.000 TL, 1.4 MPI 100 PS Elite Benzin Otomatik 1.190.000 TL, 1.0 T-GDI 100 PS Style Benzin DCT 1.140.000 TL ile satışa çıktı.

Hyundai Tucson’un şubata özel kampanyası, 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Comfort Benzin DCT 1.660.000 TL, 1.6 T-GDI 180 PS 4x2 Prime Plus Benzin DCT 1.750.000 TL, 1.6 T-GDI 180 PS 4x4 N-Line Benzin DCT 2.180.000 TL, 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Prime Dizel DCT 1.700.000 TL, 1.6 CRDI 136 PS 4x2 Elite Dizel DCT 1.910.000 TL, 1.6 CRDI 136 PS 4x4 Elite Plus Dizel DCT 2.040.000 TL ile satışa sunuldu.

Hyundai Sante FE, 1.6 T-GDI HEV 230 PS 4x4 Hibrit Otomatik 2.960.000 TL’den şubat ayı fırsatı ile alıcısını bekliyor.

Bu fiyatlar, azami / maksimum kampanyalı liste fiyatlarını temsil etmektedir. Fiyatlar, markanın düzenlediği kampanyalar ve seçtiğiniz opsiyonlara bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.