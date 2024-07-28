‘Niye çöp atıyorsun?' dedi, 15 kişiden dayak yedi

‘Yere niye çöp atıyorsun?' sorusuna kızan müşteri tartıştığı çalışanı yakınlarıyla birlikte dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, kavga sırasında cebindeki 8 bin TL'yi de kaptıran adam "Ölmediğimize şükür ediyoruz. Yetkililere güveniyorum” dedi.

Aktarılan bilgilere göre Merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda çalışan Şamil Kasap, yakıt almaya gelen bir müşteriyi karşıladı. Yakıt doldurduğu sırada yere çöp atan müşteriyi gören Şamil Kasap, ‘Yere niye çöp atıyorsun?' dedi. Soruya kısan müşteri, Kasap'a küfür etti. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce işyerinde bulunan diğer çalışanlar olayı ayırmaya koştu. Fakat öfkeli müşteri bununla da yetinmeyip hemen yakınlarını arayarak oraya topladı.

15 kişilik bir grup, Kasap'a saldırdı. Mesai arkadaşları Yakup Kasap'ı hemen dinlenmek için kullandıkları odaya soksa da kalabalık odanın camlarını kırıp içeri girdi. Kasap'ı feci şekilde döverek olay yerinden ayrıldılar.

Kolu kırılıp, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Şamil Kasap, ihbar üzerine gelen ambulans ile Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı ve kendisine 2 ay iş göremez raporu verildi.

Cebindeki 8 bin lirayı kaptırdığını söyleyen Şamil Kasap, canını zor kurtardığını söyleyerek şikayetçi oldu.