Beşiktaş'ta flaş N'Koudou kararı

Beşiktaş'ın 2020-2021 şampiyon kadrosunda yer alan ve gösterdiği performans ile göz dolduran Kevin N'Koudou, Şenol Güneş tarafından gözden çıkarıldı.



BİLETİ KESİLDİ

Şimdiden gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak isteyen Teknik Direktör Şenol Güneş'in, Kamerunlu futbolcuyu takımda istememesinin perde arkasında birçok somut sebep bulunuyor.

Şenol Güneş, Gaziantep FK deplasmanında Kitsiou'ya kafa atması, disiplinsiz davranışları ve inişli-çıkışlı performans sergilemesi nedeniyle Nkoudou'nun biletini kesti.



"GİTMESİNDE YARAR VAR"

Beşiktaş, N'Koudou'yu 2019'da Tottenham'dan kadrosuna katmıştı. Üç ay sonra sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki futbolcu çeşitli kulüplerle temaslarını sürdürüyor.

Güneş önceki gün düzenlediği basın toplantısında, "Gitmek için görüşmeler yapılıyordu ama sonuç alınmadı. Bu şekilde kalıp da oynamayacak futbolcunun gitmesinde yarar var" ifadelerini kullanmıştı.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Kevin N'Koudou bu sezon Beşiktaş'ta 21 maçta forma giydi.

Kamerunlu oyuncu bu müsabakalarda 5 gol ve 1 asist üretti.

