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Beşiktaş Kulübü 120. yılını yaptığı paylaşımla kutladı

3 Mart 1903 yılında kurulan Türkiye'nin en eski spor kulübü olan Beşiktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 120. yılını kutladı.

Haber Giriş: 3 Mart 2023 Cuma - 09:51
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Beşiktaş 120 yaşında

Beşiktaş Kulübü 120. yılını yaptığı paylaşımla kutladı
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Türkiye'nin en eski spor kulübü olan Beşiktaş, bugün 120'nci yılını kutluyor. 

Bereket Jimnastik Kulübü adıyla 3 Mart 1903'te kurulan, daha sonra Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) adını alan siyah beyazlı kulüp; Hakkı Yeten, Şeref Bey ve Süleyman Seba gibi efsane isimlerle Türk futboluna önemli isimler kazandırdı. 

Futbol, basketbol, voleybol, hentbol, atletizm, bedensel engelliler, boks, güreş, kürek, cimnastik, masa tenisi, satranç ve e-spor olmak üzere 13 branşta faaliyet gösteren siyah-beyazlılar, bugüne kadar Süper Lig'de 16 kez şampiyonluğa ulaştı, 10 kez de Türkiye Kupası kazandı. 

Beşiktaş'ın bazı ilkleri şöyle;

Beşiktaş, ligde 48 maçla en uzun süre yenilmeyen takım unvanının sahip.

Basketbolda 2 defa şampiyonluk yaşayan Beşiktaş, hentbolda ise 15 kez mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş Kulübü tarihinde 34 başkan görev yaptı. 1903-1908 yıllarında Mehmet Şamil kulübün ilk başkanı olurken, 2019'daki kongrede seçilen Ahmet Nur Çebi, halen bu görevi yürütüyor.

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Süper Lig'in 62 sezonluk tarihinde şu ana dek sadece 2 takım sezonu yenilgisiz kapatırken, bu başarıdan birini Beşiktaş gerçekleştirdi.

1989-90 sezonunun 6. haftasında Adana Demir'i 15 Ekim 1989'da konuk eden Beşiktaş, rakibini 10-0 yenerek tarihe geçti.

Beşiktaş'ın 2013-2014 sezonunda Galatasaray'ı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda konuk ettiği mücadeleyi 76 bin 127 biletli seyircinin izlediği açıklanırken, bu rakam rekor olarak kayıtlara geçti.

 

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