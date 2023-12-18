Nobel Ödüllü Bilim İnsanı Aziz Sancar’dan kritik sözler

Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nda bursiyerlerle bir araya geldi ve konuşma yaptı. Türkiye’nin bilim ve teknoloji üretmesinin gerekliliğini belirten Aziz Sancar, "Din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım, aksi takdirde din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir" açıklamasını yaptı.

Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı’nın bursiyerleri ve Mardin’de doğan ve büyüyen Prof. Dr. Aziz Sancar’la buluştu. Adı “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Atatürk’ün İzinde” olan etkinliğe, Aziz Sancar ABD’den çevrimiçi olarak katıldı. Prof. Dr. Aziz Sancar, etkinlik süresince; bilim, din, kadın ve erkeklerin fırsat eşitliği gibi konularda açıklamalar yaptı.

“HAYATTA EN HAKİKİ MÜRŞİT İLİMDİR”

1990 yılında kurulan ve eğitime destek ve hemşerilerin dayanışması gibi konularda faaliyet yürüten Mardinliler Eğitim ve Dayanışma Vakfı bünyesinde Nobel ödüllü Türk Bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar ve bursiyerleri buluşturdu. Türkiye’nin farklı bölgelerinden tam 600 Mardinli genç, Prof. Dr. Aziz Sancar’ın görüşlerini dinleme imkanı buldu.

Söz konusu etkinlik, MAREV Ataşehir tesislerinde düzenlenen etkinlik, İstanbul Kültür Sanat Derneği Çağdaş Senfoni Orkestrası’nın verdiği konserle başladı ve daha sonra MAREV Genel Başkanı söz aldı. Etkinlik daha sonra Aziz Sancar’ın çevrimiçi konuşmasıyla devam etti.

Prof. Dr. Aziz Sancar, Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit, ilimdir.” sözünü anımsattı ve konuşmasında bilim ve dinin ayrı tutulması gerektiğini belirtti. Yaptığı konuşmada Prof. Dr. Aziz Sancar, “Mardin yıllar boyu farklı din ve mezheplere ev sahipliği yaptı. Ancak din, doğanın kanunlarını, teknolojik araştırmaları ve teknolojik gelişmeleri kapsamıyor. Bu nedenle din ve bilimi kesinlikle ayrı tutmamız lazım. Aksi takdirde din saygınlığını kaybeder, bilim körleşir” yorumunda bulundu.

BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜRETİMİ ŞART

Türkiye’nin güçlü bir ülke olabilmesi için bili ve teknoloji üretmesinin gerekli olduğunu vurgulayan Aziz Sancar, “Bakın altını çizerek belirtmek isterim 'üretmek' diyorum. Batı’dan bilim ve teknoloji ithal etmekle gerçek manada bağımsızlık ve kalkınma gerçekleşemez. Bu anlamda üretim şarttır. Son yıllarda küreselleşmeden bahsediliyor. Fakat Batı’nın küreselleşme anlayışı ‘onların teknoloji ve bilim üretmesi ve bizim bunları kullanmamız’ demek. Bu, bizim kabul edebileceğimiz bir durum değil. Küreselleşmeyi, bilim ve teknik alanlarında eşitlikle kabul edebiliriz. Bunun özellikle altını çiziyorum, çünkü küreselleşme gençlerimizin gündeminde yer alan konuların başında geliyor” açıklamasını yaptı.

KADIN VE ERKEKLERİN FIRSAT EŞİTLİĞİNİ VURGULADI

Türk bilim insanı Aziz Sancar, yaptığı konuşmada kadın ve erkekler arasındaki fırsat eşitliğinden bahsetti. Prof. Dr. Aziz Sancar, “Bundan 50 yıl önce Mardin’den ayrılırken kızlarımız/kadınlarımız özgür ve bağımsızdı, şimdi takip edebildiğim kadarıyla bu durum Mardin’de katlanarak artıyor. Bu anlamda, Türkiye’de öncüydük ve bu öncülüğümüzü devam ettirmeliyiz” dedi.

Etkinliğin devamında ise, Prof. Dr. Aziz Sancar, bursiyerlerin sorularını yanıtladı. Kendisinin motivasyon kaynağını, yaşamındaki zorlukların nasıl üstesinden geldiğini ve ABD’de Türk öğrencilere verilen desteği soran bursiyerlere cevap verdi, deneyimlerini anlattı.

Prof. Dr. Aziz Sancar, motivasyon kaynağını, çevresinde olanları anlamaya yönelik duyduğu istek olarak yanıtladı ve şunları söyledi: “Doğal bilimlere bir ilgim vardı. Tabiatın nasıl inşa edildiğini öğrenmek isterdim. Ayrıca rekabeti de seviyordum. Futbol takımında olan arkadaşlarım bilir, kaleciyken bile hayatımı tehlikeye atardım. İstanbul’da üniversiteye gittikten sonra buna bir şey daha eklendi. Türkiye’nin farklı yerlerindeki insanlara Mardinlilerin büyük işler başaracağını kanıtlamak”

Yaşamında zorluklarla karşılaştığını fakat hiç pes etmediğini söyleyen Aziz Sancar, “Üzerinde çalıştığımız konu ve deneyler çalışmadığında ‘Ben seni çözeceğim, bunun başka çaresi yok’ diyorum. Bazen tuttuğunuz yolun ve kullandığınız yöntemin o soruyu yanıtlayamayacağını gördüğünüzde yöntemi değiştirmeniz gerekebilir. Ama gayenizden asla vazgeçmeyin” söyleminde bulundu.

Aynı zamanda birlikte çalıştığı arkadaşlarını Türk öğrencilerden seçtiğini söyleyen Aziz Sancar, “Laboratuvarımda şu an üç Türk kız öğrenci var. Ayrıca üniversitemizde başka alanlarda çalışan Türk öğrencilerimiz var. Amerika’daki Türk Evi’nin iki gayesi bulunuyor. Birincisi, Türkiye’yi Amerika’ya tanıtmak; ikincisi de öğrenci yurdumuzu tamamlamak. Orada da Türk öğrencileri yakın zamanda misafir edeceğiz” söyleminde bulundu.