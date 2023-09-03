Nobel Vakfı Rusya, Belarus ve İran temsilcilerinin törenlere katılma davetini geri çekti

Editör: Özlem Kıral

Nobel Vakfı Cumartesi günü, tartışmalı kararın "güçlü tepkilere yol açması" sonrasında Rusya, Belarus ve İran temsilcilerine bu yılki Nobel Ödülü ödül törenlerine katılma davetini geri çekti.

Pek çok İsveçli milletvekili Cuma günü, prestijli ödülleri yöneten özel vakfın bir yıl öncesine göre konumunu değiştirmesi ve üç ülkeden temsilcileri katılmaya davet etmesinden sonra İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yılki Nobel Ödülü ödül törenlerini boykot edeceklerini söyledi.

Bazı milletvekilleri boykot gerekçesi olarak Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve İran'da insan haklarına yönelik baskıları gösterdi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson Cuma günü medya kuruluşlarına, tercih hakkı verilmesi halinde Rus temsilcilerin bu yılki Nobel ödül törenlerine katılmak üzere törene katılmasına izin vermeyeceğini söyledi.

Nobel Vakfı kısa bir açıklamada, "Kararın temeli, Nobel Ödülü'nün temsil ettiği değer ve mesajların mümkün olduğunca geniş kitlelere ulaştırılmasının önemli ve doğru olduğuna inanmamızdır" dedi.

Vakıf, "İsveç'teki bu mesajı tamamen gölgeleyen güçlü tepkileri" fark ettiklerini ve "Rusya, Beyaz Rusya ve İran'ın büyükelçilerini Stockholm'deki Nobel Ödül törenine" davet etmemeyi tercih ettiklerini söyledi.

Ancak her zamanki uygulamasını sürdüreceğini ve tüm büyükelçileri Oslo'da Nobel Barış Ödülü'nün verildiği törene davet edeceğini söyledi.

Nobel Vakfı daha önce İsveç ve Norveç'te diplomatik misyonları bulunan tüm ülkeleri 10 Aralık etkinliğine davet ettiğini, bunun "Nobel Ödülü'nün önemli mesajlarını herkese iletme fırsatlarını teşvik ettiğini" açıklamıştı.