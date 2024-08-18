Nohut paketinin içinden böcek çıktı. 3 gün boyunca reyondaymış

Petroliş Mahallesi'ndeki markette, vatandaşlar reyondaki bir nohut paketinde canlı siyah böcekler olduğunu fark etti ve durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

İddiaya göre, bu nohut paketleri üç gündür reyonda bulunuyordu ve market çalışanları tarafından fark edilmemişti.

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, markete giderek denetim yaptı.

Denetimlerin ardından reyondaki tüm nohut paketleri market çalışanları tarafından imha edildi. Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.