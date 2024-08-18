Nohut paketinin içinden böcek çıktı. 3 gün boyunca reyondaymış

Düzenleme: Kaynak: DHA
Nohut paketinin içinden böcek çıktı. 3 gün boyunca reyondaymış

İstanbul Kartal'da bir zincir marketin reyonunda bulunan nohut paketinden böcek çıktı.

Petroliş Mahallesi'ndeki markette, vatandaşlar reyondaki bir nohut paketinde canlı siyah böcekler olduğunu fark etti ve durumu cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-2.jpg

İddiaya göre, bu nohut paketleri üç gündür reyonda bulunuyordu ve market çalışanları tarafından fark edilmemişti.

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-1.jpg

ÇALIŞANLAR TARAFINDAN İMHA EDİLDİ

Vatandaşların şikayeti üzerine Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler, markete giderek denetim yaptı.

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-3.jpg

Denetimlerin ardından reyondaki tüm nohut paketleri market çalışanları tarafından imha edildi. Ekipler, tutanak tutarak markete 15 bin lira idari para cezası kesti.

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-4.jpg

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-5.jpg

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-6.jpg

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-7.jpg

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-8.jpg

nohut-paketinin-icinden-bocek-cikti-3-gun-boyunca-reyondaymis-yenicag-9.jpg

İlgili Haberler
İstanbul'da ünlü zincir marketi fareler bastı. Şoke eden görüntüler
Ünlü markanın şişe suyunun içindekiler mide bulandırdı. Türkiye’deki zincir marketlerde satılıyor
Başsavcı vekiline ünlü market zincirinde bozuk sosis sattılar! Skandal olay
Zincir marketler ekmeğimizi çalıyor. Gözleri doymadı
Öne Çıkanlar
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Birçok kişi bilmiyordu ; Salatalıkları dondurmak bakın ne işe yarıyor
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon kadrosu belli oldu... Kadroya iddialı 5 yeni isim
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Yerlikaya açıkladı. Aracında bulunduranlara ceza yağdı ve devamı gelecek
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Milletin Meclisi bu olmamalı. Prof. Dr. Cevdet Bozkuş yazdı
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Son dönemde yerli turistlerin akın ettiği ilçe ; Bodrum'dan güzel ve ucuz
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Hem kurnaz hem pintiler | Evinde misafir istemeyen 4 burç belli oldu
Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gelecek olan yasağı açıkladı Spor
Fenerbahçe Galatasaray derbisinde gelecek olan yasağı açıkladı
Mini araç tırın önünde oyuncağa döndü Yaşam
Mini araç tırın önünde oyuncağa döndü
Son dakika... Aydın Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı Gündem
Son dakika... Aydın Muğla karayolu çift yönlü trafiğe kapatıldı
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi Dünya
Oslo'da Filistin'e destek gösterisi
Salça kazanı bomba gibi patladı Yaşam
Salça kazanı bomba gibi patladı
Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor Gündem
Milan katliamının acısı 37 yıldır dinmiyor
Deniz Öncü 11. oldu Spor
Deniz Öncü 11. oldu