Ünlü markanın şişe suyunun içindekiler mide bulandırdı. Türkiye’deki zincir marketlerde satılıyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Ünlü markanın şişe suyunun içindekiler mide bulandırdı. Türkiye’deki zincir marketlerde satılıyor

Karabük'te bir otelin sipariş ettiği içme suları içinden çıkanlarla şaşkınlığa neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan otel yöneticisi, "suların içinde bakteri benzeri şeyler bulduk" dedi.

Karabük'te bulunan bir otel, 35 koli içme suyu sipariş etti. Ancak teslimat sonrası otel çalışanları beklenmedik bir durumla karşılaştı.

İddialara göre, minibarlar için konulan şişelerin içindeki suda yüzen cisimler görenler şaşkına döndü.

Otel yöneticisi Dursun Yeniışık, sorunun çözülmemesi üzerine firmayla iletişime geçti ve sonunda konuyu mahkemeye taşıdı.

"BAKTERİ BENZERİ ŞEYLER BULDUK"

Konu hakkında açıklama yapan Yeniışık, "15 Haziran'da bayimize su siparişi verdik. Odalarımızdaki müşterilerden gelen şikayetleri değerlendirdiğimizde, suların içinde bakteri benzeri şeyler bulduk" dedi.

"YAKLAŞIK İKİ HAFTADIR BEKLİYORUM"

Firma yetkilileriyle iletişim kurmaya çalıştıklarını belirten Yeniışık, “Firma yetkilileri bize ulaşamadıklarını iddia ediyorlar. Ben ise telefon ve e-posta yoluyla onlara ulaştım fakat geri dönüş alamadım. Son olarak avukatıma bu durumu ilettim. Avukatım, 'Firma yetkilisine ulaşamıyoruz' yanıtını aldı. Telefonlarım her zaman açık. Yetkilileri bana ulaşamadıklarını ve benimle iletişim kuramadıklarını söylüyorlar. Sorun hala çözülmedi. Yaklaşık iki haftadır bekliyorum” diye ifade etti.

Yeniışık, hem kendilerinin hem de müşterilerinin mağdur olduğunu belirterek, avukatlarının konuyla ilgilendiğini sözlerine ekledi.

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