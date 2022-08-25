Nöroloji Uzmanı açıkladı. Alzheimer hastalığı önlenebilir mi?

tv100’ün haberine göre; İnsanların korkulu rüyası haline gelen bunamanın önlenip önlenmeyeceği bilgisi çokça merak edilmeye devam ediyor. Bu süreçte Nöroloji Uzmanı Dr. Süreyya Ataus’tan dikkat çeken açıklamalar geldi.

ALZHEİMER HASTALIĞI ÖNLENEBİLİR Mİ?

Alzheimer tamamen önlenebilir bir hastalık değildir. Bununla birlikte, bir dizi yaşam tarzı değişikliği ile Alzheimer risk faktörleri bir dereceye kadar azaltılabileceği bildirildi.

Bilimsel araştırmalar; sağlıklı beslenme ve egzersiz gibi kardiyovasküler hastalık riskini azaltmaya yönelik önlemlerin Alzheimer hastalığı ve bunamaya neden olan diğer hastalıkların riskini de azaltabileceğini göstermektedir. Sosyal faaliyetlere katılmak, okumak, dans etmek, masa oyunları oynamak, sahne sanatları, müzik aletleri çalmak, bulmaca çözmek ve manevi ve sosyal katılım gerektiren diğer faaliyetlerle ilişkili olduğu gösterildi.

ALZHEİMER HASTALIĞI NEDİR?

Alzheimer, beyin hücrelerinin tahrip olmasına neden olan ilerleyici bir nörolojik bozukluk olan yaygın bir bunama şeklidir. Düşünme, hafıza ve davranışta azalmaya neden olan bu bozuklukta semptomlar yaşla birlikte yavaş yavaş ortaya çıktığı biliniyor.

Hastalığın ileri bir aşamaya ulaşması yıllar alabilir. İlerleyici bir hastalık olduğu için Alzheimer'ın erken belirtileri genellikle son olayları unutmak olarak görülür, ancak birkaç yıl içinde bireyler günlük aktivitelerini kendi başlarına yapmakta zorlanabilirler. Zamanla sosyal beceriler, davranışlar ve mantıksal düşünme de olumsuz etkilenir.

İlerlemiş Alzheimer hastalığı olan kişiler genellikle insanlarla konuşma yeteneğini kaybeder ve sorulan soruları ve onları çevreleyen olayları yanıtlamakta güçlük çekmeye başlar.

HİÇBİR AYIRICI TANI TESTİ KESİN BİLGİ SAĞLAYAMAZ

Tıbbi öykü alındıktan sonra sinir fonksiyonu, denge, duyu, davranış, hafıza ve refleksleri ölçmek için çeşitli taramalar yapılır. Alzheimer hastalığı bazı genetik bozukluklara benzer belirtiler gösterebileceğinden, bu bozuklukları araştırmak için genetik tarama gerekebilir. Bunun ötesinde, Alzheimer hastalığının gelişiminde rol oynadığı söylenen APOE-e4 adlı bir genin incelenmesi için genetik tarama kullanılabilse de, yöntem kanıtlanmış bir tarama yöntemi değildir.

Hiçbir ayırıcı tanı testi Alzheimer hastalığının teşhisi hakkında kesin bilgi sağlayamaz. Bu nedenle hastalık tanısında birçok tıbbi tanı testi birlikte değerlendirilir. Hastalıkla ilgili semptomları bir sağlık kuruluşuna bildiren hastalar, bir nöroloji kliniğine yönlendirilecektir. İlk olarak, nörolog hastanın ayrıntılı bir tıbbi geçmişini alır. Bu aşamada hastanın yanı sıra hastanın ailesine veya yakın çevresine de bazı sorular sormak gerekebilir.

Tüm bu tanısal testler sonucunda Alzheimer hastalığı şüphesini artıran bulgular elde edilirse, doktorlar bilişsel işlevi değerlendiren testler (Alzheimer testleri olarak da bilinir) yaparak hastalığın teşhisini koyabilir ve uygulayabilir.