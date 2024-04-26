Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü

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Acun Ilıcalı için Premier Lig yolu gözüktü
İngiltere Championship liginde, Hull City, Coventry City'i deplasmanda 3-2 mağlup ederek play-off umutlarını son haftalara taşıdı.

Hull City'nin zaferini getiren goller Jaden Philogene, Fabio Carvalho ve Noah Ohio'dan geldi.

Play-off hedefleyen Hull City, Coventry City karşısında deplasmandan zaferle ayrıldı. 31. dakikada Jaden Philogene'nin golüyle öne geçen Hull City'ye, ev sahibi Coventry City 36. dakikada Kasey Palmer ile cevap verdi.

İlk yarının sonunda, Fabio Carvalho'nun penaltıdan attığı golle Hull City 2-1 öne geçerek soyunma odasına avantajlı gitti. Galibiyet Golü Noah Ohio'dan İkinci yarıda Coventry City, 58. dakikada Bobby Thomas'ın golüyle eşitliği sağladı. Ancak 78. dakikada Noah Ohio'nun golüyle Hull City tekrar öne geçti ve maçı 3-2 kazandı.

PREMIER LİG YOLU AÇILDI

Hull City, kalan dakikalarda üstünlüğünü koruyarak galibiyeti elde etti ve play-off şansını devam ettirdi. Championship'te sezonun son iki haftasında Hull City, Ipswich Town ile evinde ve Plymouth Argyle ile deplasmanda karşılaşacak.

44 maç sonunda 69 puan toplayan Hull City, play-off sıralamasında 7. pozisyonda yer alıyor ve önündeki Norwich City ile arasında sadece 3 puanlık bir fark bulunuyor.

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