Norveç, depremzedelerin tahliyesi ve nakli için uçak gönderiyor

Norveç Dışişleri Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'ye gönderilen askeri uçakların, yaralıların tahliyesine ve depremden etkilenen bölgelere acil yardımların nakline destek olacağı belirtildi.

Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı depremlere hızlı müdahalenin önemine değinilen paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store'un "Bu çok zor durumda, yapabileceğimiz her türlü katkıyı sunmalıyız." açıklamasına yer verildi.

Açıklamada, Norveç İnsani Yardım Fonu'ndan, depremden etkilenenlere destek amacıyla 14,6 milyon dolar (yaklaşık 275 milyon TL) ayrıldığı aktarıldı.