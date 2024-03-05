Norveç'te insanların birbirine güvenine hayran kalacaksınız. Bizde olsa garajı çalarlardı

Norveç’te yaşayan bir Türk Norveçli vatandaşın verdiği siparişi teslim ettiği anları videoya alarak ne ile karşılaştığını paylaştı. Sipariş edilen malzemeleri getiren Türk, müşteriyi telefon ile aradığını fakat müşterinin telefonu açmadığını söyledi.

Kapısına not asan, Norveçli kuryeye getirdiği eşyaları garaja koymasını sonrasında da garajın kapısını kapatmasını istedi. Notu gören Türk, malzemeleri garaja koyarak notu da eşyaların üzerine bıraktı.

Norveçlinin bu rahatlığına hayran kaldığını aktaran Türk, müşterinin her şeyinin ortada olduğunu belirtip garajın kapısını kapattı.

Daha sonra videoyu kendisine çeviren Türk, bu rahatlığa kavuşmayı kendisinin de istediğini belirtti. Norveçli insanların bu kadar rahat bu kadar geniş olmasına bayıldığını belirtti.

Video sosyal medyada viral oldu, bazı kullanıcılar videoyu izledikten sonra “Bizde olsa garajı çalarlardı” yorumunu yaparken Türk kuryenin videsu yüzbinlerce kişi tarafından izlendi.