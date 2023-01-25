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Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği

Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram, Almanya ve ABD’nin ardından Norveç’inde Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurdu.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 22:40
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Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği

Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği
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Almanya ve ABD’nin ardından bir ülke daha Ukrayna’ya tank göndereceğini duyurdu. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram yaptığı açıklamada, Norveç’in Batı yardımlarının bir parçası olarak Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurdu.

Ukrayna’ya kaç tank gönderileceğini açıklamayan Gram, Norveç’in Ukrayna'ya muharebe tankı gönderilmesini desteklediğini belirterek, söz konusu tank yardımlarına Norveç’inde katılacağını açıkladı.

Öte yandan İngiltere, Challenger 2 tankları, ABD, 31 adet M1 Abrams tankı, Almanya ise 14 Leopard 2 tankını Ukrayna’ya göndereceğini açıklamıştı.

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