﻿Norveç’ten Ukrayna’ya Leopard tank desteği

Almanya ve ABD’nin ardından bir ülke daha Ukrayna’ya tank göndereceğini duyurdu. Norveç Savunma Bakanı Bjorn Arild Gram yaptığı açıklamada, Norveç’in Batı yardımlarının bir parçası olarak Ukrayna'ya Leopard 2 muharebe tankları göndereceğini duyurdu.

Ukrayna’ya kaç tank gönderileceğini açıklamayan Gram, Norveç’in Ukrayna'ya muharebe tankı gönderilmesini desteklediğini belirterek, söz konusu tank yardımlarına Norveç’inde katılacağını açıkladı.

Öte yandan İngiltere, Challenger 2 tankları, ABD, 31 adet M1 Abrams tankı, Almanya ise 14 Leopard 2 tankını Ukrayna’ya göndereceğini açıklamıştı.