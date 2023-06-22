Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı 41’e yükseldi

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Barajı’nın yıkılması sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 41’e yükseldi.

Nova Kakhovka Barajı kaynaklı sellerde can kaybı 41’e yükseldi

Rusya kontrolünde bulunan Ukrayna’nın Herson bölgesindeki Nova Kakhovka Hidroelektrik Santrali'nde 6 Haziran’da yıkılmasının ardından meydana gelen sellerde can kaybı artıyor.

Rusya Acil Durumlar Bakanı Aleksandr Kurenkov yaptığı açıklamada, "Maalesef ölü sayısı 41'e yükseldi. 583'ü çocuk ve engelli olmak üzere toplam 8 bin kişi sular altında kalan yerleşim alanlarından tahliye edildi. Şu an geçici barınma merkezlerinde yaklaşık 2 bin kişi bulunuyor" dedi.

Bölgedeki olağanüstü durumdan çıkılmak üzere olduğunu ve Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü de aktaran Kurenkov, "Olaydan etkilenenlere dağıtılmak üzere gıda, ihtiyaç ve bazı araçlar bölgedeki yetkililere teslim edildi. Şu ana kadar 240 bin ton gıda ve eşya, 400 bin ton içme suyu yardımı yapıldı" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
Lübnan'ın sınır dışı ettikleri Türkiye'ye geliyor! Hangi sınırdan geçiyorlar? Fatih Ergin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
YKS sonrası yapılması gerekenleri psikolog Selen Şahin açıkladı
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
CHP sayesinde artık aç kalmayacağız
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Asgari ücret ne kadar oldu? Temmuz ayı asgari ücret ne kadar kaç TL?
Son Haberler
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum Ekonomi
Faiz kararı öncesi Dolar, Euro ve altında son durum
Sevda Demirel ölümden döndü Magazin
Sevda Demirel ölümden döndü
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak Siyaset
AKP’nin HÜDA PAR ve Barzani planı ortaya çıktı. Yerel seçimde bu taktik kullanılacak
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı Güncel
85 yaşındaki kadını darbedip gasbeden şüpheli: Teyze beni yanlış anladı
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı Güncel
Erzincan-Erzurum kara yolu ulaşıma açıldı! Heyelan nedeniyle kapanmıştı
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı Sağlık
Hastalığın tehlikeli belirtileri var. Uzmanı uyarıları sıraladı
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı Güncel
Bayramda araç kiralayacaklar dikkat. Uzmanlar bu tehlikeye karşı uyardı