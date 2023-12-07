Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

TBMM Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, HEDEP’i ziyaret etti. Kurtulmuş ziyaretin iade-i ziyaret kapsamında olduğunu belirtti.

Reyhan Altay Aşan KAYNAK: Haber Merkezi
Numan Kurtulmuş'tan HEDEP'e ziyaret

Numan Kurtulmuş, HEDEP grubunu ziyaret ettikten sonra HEDEP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile birlikte basın mensuplarının karşısına geçerek açıklama yaptı.

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Kurtulmuş açıklamalarında HEDEP’e karşı iade-i ziyarette bulunduğunu söyledi. Yeni dönemde fikir alışverişinin daha sağlıklı bir ortamda yapılmasını temenni eden Kurtulmuş, HEDEP’in yeni seçilen eş genel başkanını da tebrik ettiğini açıkladı.

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HEDEP Eş Genel Başkanı, Tuncer Bakırhan ise Numan Kurtulmuş’un ziyaretinden dolayı kendilerini teşekkür ettiğini belirterek yeni dönemde meclisin daha hoşgörülü olmasını temenni etti.

Kurtulmuş, haftaya başlayacak olan bütçe görüşmelerinin de meclisin en önemli fonksiyonlarından birisi olduğunu söyledi.

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