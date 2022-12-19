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Nureddin Nebati'nin kardeşinden laiklik çıkışı: İslam'la bağdaşmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşi Şeyhmus Nebati yazdığı yüksek lisans tezinde laikliği eleştirdiği ve "tağut" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

Haber Giriş: 19 Aralık 2022 Pazartesi - 10:31
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Nureddin Nebati'nin kardeşi laiklik İslam'la bağdaşmaz dedi

Nureddin Nebati'nin kardeşinden laiklik çıkışı: İslam'la bağdaşmaz
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin kardeşinin yüksek lisans tezinde laikliği eleştirdiği ortaya çıktı. 

Oda TV'den Masum Gök'ün haberine göre, Şeyhmus Nebati 2016 yılında Sabahattin Zaim Üniversitesi'nde "Kuran'da tağut kavramı" adlı bir tez yazdı. Türkiye bir sokak röportajında irticayı savunan küçük çocuğu konuşurken yüksek lisans tezinde laik demokratik sistemi eleştiren Şeyhmus Nebati'nin lağikliği tağut olarak nitelemesi tepki çekti.

Şeyhmus Nebati tezinde şu ifadeleri kullandı:

"Siyaset tarzı belirleme açısından en ciddi problem, devletin laiklik prensibini esas aldığı, halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkelerdir. ‘Tâğut’ kavramını incelediğimiz bu çalışma göstermiştir ki, laik sistemler Allah’ın razı olmadığı sistemlerdir ve ‘tâğut’ kavramına dahildirler. Bu yüzden reddedilmeleri imanın gereğidir. Konunun, Müslümanların maslahatı gözetilerek fıkıh açısından geniş bir şekilde araştırılması gerekmektedir" 

"LAİKLİK İSLAM'LA BAĞDAŞMAZ" DEDİ

Şeyhmus Nebati Yüksek lisans tezinde laikliğin İslam'la bağdaşmayacağını vurgulayarak, "Bugün ne yazık ki çoğunluğunu Müslüman nüfusun oluşturduğu ülkeler de dahil olmak üzere neredeyse bütün dünya devletleri hüküm ve teşri hakkını Allah’tan başkasına vermeyi tartışmaktadır. Sosyalist veya kapitalist ekonomik düzenler, demokratik yöntemlerin tamamı laiklik ilkesine dayanmaktadır. Bu ilkenin tarifinden de anlaşılacağı gibi, İslam'la bağdaşması mümkün değildir. Laik kelimesi latince'den (laicus) alınmış Fransızca bir terimdir. Ruhani olmayan kimse, dini olmayan şey, fikir, sistem, prensip, müessese demektir. Daha sonra kelimenin anlamı genişletilerek, dinî olmayan fikir, müessese, prensip, hukuk ve ahlaka da laik denilmiştir. Şu halde laik hukuk deyince bundan dinî olmayan, esaslarını dinden almayan hukuk; laik devlet deyince de dini esaslara dayanmayan devlet anlaşılır. Bizde meşrutiyet yıllarında ‘lâ dinî’ diye tercüme edilerek kullanılmaya başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

TAĞUT NEDİR?

Sözlük anlamı put olan tağut, aynı zamanda, insanları Allah'a ibadet etmekten alıkoyan cinlerin ve şeytanların ortak adıdır. Bu sözcük Arapçada su taşkını anlamına gelen ''tağa'' sözcüğünden türetilmiştir. İnsanın doğru yoldan sapmasına neden olan her türlü kötü alışkanlık ve taşkınlık, tağut olarak nitelendirilir. 
Tagut, 1979 yılında İran’da gerçekleştirilen İslâm devriminden sonra Şiî dünyasında Batı politikasını ve Amerika Birleşik Devletleri karşıtlığını yansıtmak, söz konusu ülkelerin sosyal düzenini ve rejimlerini yermek amacıyla kullanılan bir siyasî slogan haline gelmiştir. Bu yaklaşım diğer İslâm ülkelerinde de kısmen taraftar bulmuş ve tağut İslâm karşıtı kabul edilen kişi, kurum, sistem ve anlayışlar için kullanılır olmuştur.
 

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Tunas
19.12.2022 11:00
Para ve çıkar sözkonusu olunca batılı, millete konuşmaya gelince dindar. Bu kurnaz tipleri şeriatın tam uygulandığı Afganistan a 1 yıllığına yollayalım. Bakalım dayanabilecekker mi?  
 
Recep
19.12.2022 10:57
İman insanın içindeki doğruluk dürüstlüktür-hakkaniyetidir-Japon-çin,in ve dünyada bir çok ülkeninin bir peygamberi dini kitabı yoktur...  
 
erdinç
19.12.2022 10:53
evlat daha çok düşününeceksin , fikirlerin değişecek. peki ayetleri tebliğ ettikten sonra iste inansınlar ister inanmasınlar tercihi insana bırakından ne anlamalıyız ? aklı vicdanı kullanmak lazım.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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