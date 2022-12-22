22 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TL Yüzde 33 değer kaybetti. Kur korumalı TL'yi koruyamadı

TL Yüzde 33 değer kaybetti. Kur korumalı TL'yi koruyamadı

TL, yüzde 33 değer kaybı ile Arjantin Pesosu’nun ardından dolara karşı en kötü perfoması gösteren para birimi oldu. Üstelik Hazine’ye 91.5 milyar liralık yük bindi, enflasyon rekorda.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 08:37
Takip Et

Kur korumalı TL'yi koruyamadı. Yüzde 33 değer kaybetti

TL Yüzde 33 değer kaybetti. Kur korumalı TL'yi koruyamadı
+
Aa
-

Doları kontrol altına almak için iktidarın 1 yıl önce devreye aldığı Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesapları 1.4 tirlyon liraya ulaşırken, Türk Lirası'nı korumaya yetmedi. 

Aradan geçen 1 yılda dolar tekrar aynı seviyeye geldi ve doları bir gecede düşüren KKM, Hazine'ye yani vatandaşın sırtına 91.5 milyar liralık büyük yük bindirdi.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın KKM dolayısıyla yaptığı ödemelerin boyutu ise kamuoyuna henüz açıklanmadı.

20 Aralık 2021'de doların 18.7658 liraya yükselmesiyle devreye alının KKM'nin ilk etapta yarattığı şok etkisiyle dolar 10.1565 liraya kadar geriledi. Ancak bu seviyelerde tutunamadı.

TL'nin dolar karşısındaki kaybı yüzde 33'ü aştı.

Bu kayıp TL'yi gelişen ülkeler arasında en fazla kaybı veren ikinci para birimi konumuna taşıdı. Arjantin Pesosu ise dolara karşı yüzde 41 değer kaybıyla ilk sırada yer aldı.

KONTROL EDİLEMİYOR

Faiz politikasını devredışı bırakan ekonomi yönetimi, enflasyonun kontrolden çıkıp yüzde 85.5 seviyelerine kadar tırmanmasıyla bir dizi ilave tedbire başvurdu. Enflasyonda baz etkisi kaynaklı düşüşün tam olarak gerçekleşmesi için TL'de değer kayıplarının düşük tutulması gerekiyordu.

KKM'YE TALEP AZALDI

Dolar kurundaki hareketlilik, parasını KKM'de tutanlara son iki aydır kur farkı geliri kazandırmadığı için giderek talebi yitiriyor. 1.46 trilyon liraya (79 milyar dolar) ulaşan KKM'de  artış hızı kasım ayı itibarıyla durma noktasında

Bu hesaplardaki tasarrufların nereye yöneleceği ise dikkatle izleniyor. Şimdilik dövize bir geçiş gözlenmiyor ancak analistler enflasyona karşı tek yatırım alternatifi haline gelen hisse senetleri piyasasına yönelimin arttığına dikkat çekiyor. BDDK verilerine göre, 9 Aralık itibarıyla KKM'nin toplam mevduat içindeki payı yüzde 17 oldu.

Yabancı para mevduatın ağırlığı ise yüzde 49.2'ye geriledi. Ancak, KKM'nin bir çeşit yabancı paraya endeksleme uygulaması altında olduğu için yabancı para olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten ekonomistler, dolarizasyonun yüzde 67.7'ye çıktığını belirtti.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
1
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Asgari ücret için ünlü ekonomist Veysel Ulusoy rakam verdi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
2
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Cumhur İttifakı’na kara haber oy deposu olan şehirden geldi
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
3
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Messi için 'hayır lokması' döktürüldü. Arjantin bayrakları açıp tezahürat da yaptılar
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
4
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Eski Devlet Bakanı İYİ Parti'ye katıldı
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
5
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿Bakan Bilgin'den asgari ücretin açıklanmasına saatler kala dikkat çeken mesaj
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
6
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿‘İBB'ye terör soruşturması’ iddiası. ''İmamoğlu kurmaylarıyla toplantıya girdi''
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
7
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den 'mimik' açıklaması: Kasıtlı bir dezenformasyon...
﻿3 katlı evde yangın
﻿3 katlı evde yangın
﻿3 katlı evde yangın
﻿İki ayrı evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi
﻿İki ayrı evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi
﻿İki ayrı evde yangın: 2 çocuk dumandan etkilendi
﻿Sivas Divriği SYDV personel alacak
﻿Sivas Divriği SYDV personel alacak
﻿Sivas Divriği SYDV personel alacak
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
﻿Hakkari'de 16 adet patlayıcı ele geçirildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.