Rekor kıran enflasyon için Nebati'den 'boynunu kırdık' açıklaması. Her şartta gözleri ışıl ışıl

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yeni Yüzyıl İzmir İktisat Kongresi tanıtımında konuştu.

Ekonomik krizin git gide derinleştiği enflasyonun vatandaşı kıskaca aldığı günlerde Nebati, “Yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız" dedi.

Nebati, "Tüm dünya salgını atlatıp toparlanma sürecine girerken enerji ve gıda politikalarındaki istikrarın öneminin arttığı süreçteyiz. Son 20 yılda büyük altyapı yatırımlarını devreye geçirmiş, Türkiye Ekonomi Modeli'nin ilk yılını başarıyla tamamlamış ve Türkiye Yüzyılı'na emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nebati, enflasyonla ilgili "Her ne kadar yüksek enflasyon hepimizin canını yakmış olsa da aldığımız önlemlerle onun da boynunu aşağı doğru kırmış durumdayız. Enflasyonun önümüzdeki aylarda çok daha belirgin şekilde düşeceğini hep birlikte göreceğiz" diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Nureddin Nabati Hazine ve Maliye Bakanı seçildiğinde katıldığı ilk canlı yayın programında "ekonomi gözlerdeki ışıltıdır" açıklamasıyla gündem olmuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati kimdir?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964'te Şanlıurfa Viranşehir'de doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora ünvanını aldı.

Tekstil işiyle uğraştı, akaryakıt istasyonu işletmeciliği yaptı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. Halen MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti üyesi olan Nebati'nin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, TÜGVA, Önder, Utesav üyelikleri bulunuyor.

2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirilen Lütfi Elvan'ın 1 Aralık 2021 tarihinde istifa etmesi üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığı Nureddin Nebati getirildi.