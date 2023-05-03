Sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan ve 10 milyona yaklaşan takipçisiyle yakın bir etkileşim halinde olan Serenay Sarıkaya, zaman zaman yaptığı esprili paylaşımlarla renkli yüzünü ortaya koyuyor.

Yer aldığı başarılı projelerle adını başarılı isimlerin arasına yazdıran Serenay Sarıkaya, şimdilerde başrolünü Kıvanç Tatlıtuğ ile paylaştığı Aile dizisiyle gündemde.

Dizinin 13. bölümüyle birlikte sezon finali yapacağı bilgisinin ortaya çıkmasının ardından gözler oyuncunun ne tip paylaşımlar yapacağına çevrilmişti.

Hayranlarının erken sezon finali karşısında üzüldüklerini bilen Sarıkaya, setten yaptığı esprili bir paylaşımla onların gönlünü aldı.

Boynuna geçirdiği simit ekmekle poz veren Serenay Sarıkaya, bu eğlenceli kareyi prodüksiyon ekibini de öven şu satırlarla paylaştı:

"Prodüksiyona simit seviyorum demişimdir"