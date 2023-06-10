Nuri Bilge Ceylan’ın yeni filmi 'Kuru Otlar Üstüne'den ilk fragman geldi

Ceylan’ın “Kuru Otlar Üstünde” filmi, 76. Cannes Film Festivali’nde 11 dakika boyunca ayakta alkışlanmış ve oyuncu Merve Dizdar, “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü almıştı.



Geçen mayıs ayında ilk tanıtım videosu yayınlana filmin, bu kez de ilk fragmanı yayınlandı. Fragman, Nuri Bilge Ceylan’ın resmi YouTube hesabından paylaşıldı.



VİZYON TARİHİ BELİRSİZ

Filmin Türkiye’de ne zaman vizyona gireceği henüz açıklanmadı.



Oyuncu kadrosunda Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici ve Ece Bağcı’nın yer aldığı film, küçük bir köydeki zorunlu hizmetinin son yılında umutla İstanbul’a atanmayı bekleyen, ancak iki kız öğrencisi tarafından tacizle suçlanınca hayatı altüst olan resim öğretmeni Samet’in hikayesini anlatıyor.