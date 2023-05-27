76. Cannes Film Festivali’nde 'En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar bu ödülü Türkiye'de mücadele eden kadınlara adadı

Film, Türkiye'nin ücra bir köyünde zorunlu hizmetini bitiren ve başka bir öğretmen olan Nuray (Merve Dizdar) ile karşılaşana kadar ayrılabileceğine dair umudunu yitiren genç resim öğretmeni Samet'i (Deniz Celiloğlu) konu alıyor.

"TÜM KIZ KARDEŞLERİME ARMAĞAN EDİYORUM"

Filmin yönetmeni Nuri Bilge Ceylan yaptığı açıklamada, filmin erken yaşta ücra bölgelere gönderilen memur ve öğretmenlerin kişisel inançlarındaki kademeli düşüşü yansıtmasını istediğini söyledi.

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü alan Merve Dizdar İSE konuşmasında, "Bu ödülü kendine layık görülenlere boyun eğmeyip eyleme geçen, bu uğurda her şeyi göze alan ve ne olursa olsun umut etmekten vazgeçmeyen tüm kız kardeşlerime ve Türkiye’de hak ettiği güzel günleri yaşamayı bekleyen tüm mücadeleci ruhlara armağan ediyorum" dedi.

FİLM TÜRKİY'DE 12 TEMMUZ'DA VİZYONA GİRECEK

Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği "Kuru Otlar Üstüne" filmi, 12 Temmuz 2023'te sinemalarda vizyona giriyor.