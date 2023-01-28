Nusaybin’de çıkan yangın evi kullanılamaz hale getirdi

Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dılgeş Sokak’ta meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Yangında maddi hasar meydana gelirken çıkış nedeni tespit edilmesi için inceleme başlatıldı.