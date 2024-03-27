Nusret’in restoranına yapılan saldırının arkasından ünlü suç örgütü lideri çıktı

Ayşe Memiş
Nusret’in restoranına yapılan saldırının arkasından ünlü suç örgütü lideri çıktı
İstanbul Beşiktaş’ta Nusret’in restoranına yapılan saldırıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bir operasyon yapıldığını duyurdu.

Geçtiğimiz haftalarda ünlü restoran sahibi Nusret’in İstanbul Beşiktaş’taki restoranı silahlı saldırıya uğradı.

İlk bilgilere motosikletle gelen kasklı 2 saldırgan silahlı saldırı gerçekleştirdi.

Olay yerinde 11 adet boş kovan bulunmuştu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile saldırının arkasından firari organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun olduğu ortaya çıktı.

1024xauto-7-001.webp

Yerlikaya paylaşımında “Organize suç örgütü elebaşı Barış Boyun’un (Yurt dışı firar), organize suç örgütü elebaşı Volkan Reçber’e (Yurt dışı firar) talimat vererek yaptırdığı, Beşiktaş’taki “Nusr-Et” isimli iş yerine yönelik silahlı saldırı eylemine karşı “MAHZEN-22” operasyonu düzenlendi” dedi.

Devamında ise Yerlikaya çete üyesi 5 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Ayrıca operasyonda 4 adet ruhsatsız tabanca, çelik yelek ve kar maskesi ele geçirildi.

İşte Ali Yerlikaya’nın paylaşımı:

ali.jpg

hgk-001.jpg

i.jpg

nusret-in-restoranina-yonelik-saldirinin-16983892-5032-m-001.jpg

dd.jpg

İlgili Haberler
Flaş... Flaş... Nusret'in Etiler'deki restoranına silahlı saldırı
Son Haberler
Türkiye'deki karayolundan 97 gündür tek bir araç geçmedi Gündem
Türkiye'deki karayolundan 97 gündür tek bir araç geçmedi
Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası deliye döndü Spor
Cristiano Ronaldo mağlubiyet sonrası deliye döndü
İBB'den elektrikli metrobüs devrimi. Bütçesi kısılan İmamoğlu'ndan dev atılım Gündem
İBB'den elektrikli metrobüs devrimi. Bütçesi kısılan İmamoğlu'ndan dev atılım
1132 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı Yerel Haberler
1132 kişiye uyuşturucu bilgilendirmesi yapıldı
Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözünün anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Kimsenin ahı kimsede kalmaz atasözünün anlamı nedir?
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu! Sildi ve herkesten özür diledi Gündem
Çorumlu Amir’den skandal Karabük Üniversitesi videosu! Sildi ve herkesten özür diledi
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in hayallerini yıkan açıklama. Her şeyden çok istiyordu Spor
Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in hayallerini yıkan açıklama. Her şeyden çok istiyordu