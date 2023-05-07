O ağrı akciğer kanseri belirtisi mi?

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Geçmeyen sırt ağrıları kanser belirtisi mi?. İşte o çok önemli soruların yanıtları…

Kanser ağrısı neye benzer? O ağrı gerçekten kanser belirtisi mi?. Bu sorular artan kanser vakalarıyla aynı orantıda sorulmaya başlandı.

Öncelikle akciğer kanserinin ağrı biçimlerini bilmek gerekir. İşte o belirtiler:

Tümör tarafındaki lenf düğümlerinin şişmesi ile

Başka bir organın kompresyonu ile.



Tümör tarafındaki kemik veya bağ dokusunun baskısı ile

Tümör tarafındaki sinirlerin baskısı ile

Ateşli veya iltihabi bir reaksiyon ile

SIRT AĞRISI KANSER BELİRTİSİ Mİ?

Sırt ağrısı tek başına bir kanser belirtisi değildir. Ancak, kanserin bir nedeni olabilecek bazı durumlar, örneğin kemik kanseri veya akciğer kanseri, sırt ağrısına neden olabilir. Bu nedenle, sürekli veya ağrısı artan sırt ağrılarının nedenini araştırmak için bir doktora başvurmanız önerilir.

SIRT AĞRISI NASIL OLUR?

Kanser nedeniyle sırt ağrısı şöyle olabilir:



Tümör tarafındaki lenf düğümlerinin şişmesi ile

Tümör tarafındaki sinirlerin baskısı ile

Başka bir organın kompresyonu veya metastazı sonucu

İlaçların yan etkileri sonucu oluşan kemik ağrısı.

Tümör tarafındaki kemik veya bağ dokusunun baskısı ile

SIRT AĞRISI NEYİN BELİRTİSİ

Sırt ağrıları, insanların hayatını oldukça etkileyebilir ve kimi zaman çok ciddi boyutlara ulaşabilir. Geçmeyen sırt ağrılarının nedeni, ciddi bir hastalık veya rahatsızlık olabileceği gibi, günlük aktivitelerin yorgunluğu veya yanlış pozisyonlarla bağlantılı olabilecek daha hafif bir durumda da olabilir.

Eğer sırt ağrılarınız sürekli veya gün geçtikçe kötüleşiyorsa, bir doktora başvurmanız önerilir. Doktorunuz, ağrınızın nedenini belirlemek için fiziksel muayene, görüntüleme testleri veya diğer testler gerektiğine karar verebilir. Ayrıca, doktorunuz size bel ağrısının önlenmesi veya tedavisi için öneriler yapabilir.

Eğer geçmeyen sırt ağrılarınız varsa, aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz

Ağrı kesici ilaçlar:

Reçetesiz ağrı kesici ilaçlar, geçici olarak sırt ağrısını hafifletmek için kullanılabilir.

Düzenli egzersiz ve streching:

Sırt kaslarınızı güçlendirmek ve esnek tutmak için düzenli egzersiz ve streching yapın.

Uyku pozisyonu:

Sırt ağrısı olan kişiler için en uygun uyku pozisyonu, yan yatmak veya bel çerçevesi olan bir yastık kullanmaktır.

Doğru pozisyon:

Doğru pozisyon almak ve yanlış pozisyonları önlemek için günlük aktivitelerinizde dikkatli olun.

AĞRI NEYE BENZER?

Kanser ağrısı farklı insanlarda farklı şekillerde hissedilebilir ve diğer ağrılarla benzerlik göstermeyebilir. Ancak, kanser ağrısı genellikle aşağıdaki şekillerde tanımlanabilir:

Belirli bir bölgede yoğunlaşmış veya yaygın

Geceleri daha kötüleşebilir.

Konstant, yavaş veya hızlı artan

Ateşli, batıcı veya uyuşturucu

SIRT AĞRISINA NE İYİ GELİR?

Geçmeyen sırt ağrısı durumunda, aşağıdaki tedaviler ve önlemler ağrıyı hafifletebilir veya geçirebilir:

Ağrıya neden olan hastalığın tedavisi

Meditasyon, yoga veya diğer stres azaltma teknikleri

İç denetimi (yavaş ve kontrollü hareketler)

Ağrıyı hafifletmek için günlük aktivitelerin modifiye edilmesi

Tam uyku düzeni

Akupunktur veya diğer alternatif tedaviler. Ağrı devam ederse, bir doktor veya fizik tedavi uzmanına başvurmak en iyisidir

Fizik tedavi egzersizleri veya masaj

Ağrı kesiciler, antienflamatuar ilaçlar veya diğer ağrı tedavisi ilaçları