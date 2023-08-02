O dizinin fişi çekildi! Apar topar final kararı

ATV'de bu yaz yayın hayatına başlayan Vermem Seni Ellere dizisiyle ilgili flaş karar alındı. Dizinin final yapacağı ortaya çıktı.

O dizinin fişi çekildi! Apar topar final kararı

Ekranların sevilen dizisi Vermem Seni Ellere için alınan karar dizinin hayranlarını üzdü. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre ATV'nin yazlık dizisi Vermem Seni Ellere erken final kararı aldı. Her hafta pazar akşamları ekrana gelen dizinin final tarihi de belli oldu.

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ATV'DEN FLAŞ FİNAL KARARI

Bu yaz Üvey Anne ve Vermem Seni Ellere" dizilerini seyirciyle buluşturan kanal bir final kararı aldı.

AKN Film'in Karadeniz'de çektiği "Vermem Seni Ellere" dizisi ekrana veda ediyor.

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Ekranların yeni yüzlerinden Emre Bey ile Buse Meral'in başrolünü paylaştığı romantik komedi dizisi 9. bölümde ekrana veda edecek.

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6 Temmuz Pazar günü 8. bölümü ile seyircisiyle buluşacak olan dizi 13 Temmuz Pazar akşamı final bölümü ile ekranlar veda edecek.

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