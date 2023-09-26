O hastalığın erken teşhisinde yeni umut ışığı

Dünya’da yaklaşık 200 bin kişide görülen ALS hastalığının erken teşhisinde umut olacak bir çalışmaya bilim insanları imza attı. İşte önemli bilgiler...

KAYNAK: İHA
O hastalığın erken teşhisinde yeni umut ışığı

Japon bilim insanlarının yaptığı bir çalışma şüpheli ALS vakalarının geleneksel ultrason cihazları kullanılarak erken evrede tespit edilebileceğini ortaya koydu. Araştırmayı yapan üniversite, Tokuşima Biyomedikal Bilimler Enstitüsü ve Wakayama Seikyo Hastanesi. Bir grup araştırmacı, motor nöronları dejenere olan ALS hastalarında görülen kas seğirmelerini mercek altına aldı. Hastalığın erken belirtilerinden biri olabilen kas seğirmelerinin bir iç kas grubunda gerçekleşmesi halinde çıplak gözle fark edilemediğini göz önüne alan bilim insanları, kas seğirmelerini gözlemleyebilmek için geleneksel ultrason cihazlarını kullandı.

100 ALS hastası ve 100 sağlıklı bireydeki 15 kas grubunun hareketlerini gözlemleyen bilim insanları baldır, sırt ve kol kasları dahil 8 kas grubunda anormal seğirme yaşayan deneklerin yüzde 95,6'sının ALS belirtileri gösterdiğini ortaya koydu.

AİLE HEKİMLERİ DE TESPİT EDEBİLİR

ALS'nin erken evresindeki hastaların başlangıçta hafif seyreden semptomlar nedeniyle genelde uzman hekimlere danışmak yerine aile hekimlerini tercih ettiğini hatırlatan bilim insanları, ultrason cihazlarının kolay ulaşılabilir olması nedeniyle aile hekimlerinin de şüpheli vakaları tespit edebileceğine dikkat çekti.

Şüpheli durumların uzman hekimlere erken bildirilmesi halinde teşhis imkanının kolaylaşacağını belirten uzmanlar, erken tanı ve tedavinin ALS ile mücadelede kritik önemde olduğunu hatırlattı.

İHA

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