3 dakikada teşhisi koyuyor. Tedaviye hemen başlıyor. Yakalanacağız hastalığı önceden söylüyor

Gelişen teknoloji hastalıkların erken tehisini sağlıyor. Vücutta bulunan proteinler, genleri oluşturan DNA ve RNA moleküllerin incelenmesiyle hastalıklar çok erken evrede hatta yakalanmadan teşhis edilebileceği bildirildi.

3 dakikada teşhisi koyuyor. Tedaviye hemen başlıyor. Yakalanacağız hastalığı önceden söylüyor

TGRT Haber’de Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Bekir Salih, 2-3 dakikada hastalıklara yakalanmadan teşhisin konulabileceğini dile getirdi.

Prof. Dr. Salih, şunları söyledi:

“Analiz süresini inanılmaz derecede kısaltıyor. Hastalık öncesi birkaç yıl önceki başlangıçları görebiliyor. Erken tanı yapılabiliyor.”

2-3 DAKİKADA TEŞHİS

Hastalıklar artık erken evrede teşhis edilebiliyor. Peki, bu testler nasıl gerçekleştiriliyor? Alınan örnekler görmüş olduğunuz bu kitlerin üzerine konuluyor ve ardından cihazların içerisine yerleştiriliyor. İşte bu sayede oluşabilecek hastalıklar 2-3 dakika içerisinde belirlenebiliyor. Salih, “Bu sistem vakum altında çalışan bir sistem. Bütün örnekleri buraya vermeye çalışıyoruz. Yavaş yavaş sistemimizi göndereceğiz. Bakın kamera tarıyor. Lazerle örnekleri analize hazır hale getiriyor” dedi.

ERKEN EVREDE HASTALIK YAKALANIYOR

Kütle spektrometresi yöntemiyle proteinlerin molekül bazında miktar ve tür tayini yapılıyor.
Proteinlerin yanı sıra genleri oluşturan DNA ve RNA molekülleri ölçülerek çok erken evrelerde hızlı bir biçimde hastalık tanımlaması gerçekleştiriliyor. Hatta hastalığa yakalanmadan önce potansiyel riskler tespit edilip önlem alınabiliyor.

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